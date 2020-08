O momento que a TyC Sports anunciou a intenção de Messi em deixar o Barcelona

A carregar o vídeo ...

É a bomba do dia e provavelmente a notícia mais importante do mercado até ao momento. A estação televisiva argentina TyC Sports acaba de anunciar que Leo Messi terá comunicado oficialmente ao Barcelona a sua intenção de deixar o emblema espanhol no imediato. De acordo com a emissora, o avançado de 33 anos tenciona exercer a cláusula que existe no seu contrato, a qual lhe permite rescindir unilateralmente no final de cada temporada.