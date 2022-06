O Mundo ao contrário: Peru falhou Mundial e foi recebido em festa, já a Austrália... nem por isso

A carregar o vídeo ...

A Austrália apurou-se na segunda-feira para a fase final do Mundial'2022, ao bater o Peru nos penáltis, mas a julgar pela forma como as duas seleções foram recebidas no regresso a casa... parece que aconteceu o oposto. Os peruanos foram saudados por milhares nas ruas, num ambiente de festa que impressionou tudo e todos. Já os australianos tiveram apenas algumas dezenas de adeptos à espera, grande parte deles familiares dos futebolistas. É... o Mundo ao contrário!