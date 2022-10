O nervosismo de Massimiliano Allegri na Luz: treinador da Juventus sofreu frente ao Benfica

O Benfica qualificou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao vencer em casa a Juventus, por 4-3, em jogo da quinta jornada do Grupo G.No Estádio da Luz, em Lisboa, António Silva (17 minutos), João Mário (28), de penálti, e Rafa Silva (35 e 50) marcaram para o Benfica, num encontro em que Kean (21), Milik (77) e McKennie (79) a fazerem os golos dos transalpinos. Durante todo o encontro foi visível a postura mais inquieta de Allegri com o nervosismo a crescer com o aproximar jogo em contraste com a calma de Roger Schmidt.