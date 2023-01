«O Noronha manda-te um abraço»: Cristiano Ronaldo chegou ao Al Nassr e levou 'recado' para Aboubakar

A carregar o vídeo ...

Enquanto cumprimentava no balneário do Al Nassr aqueles que serão os seus novos colegas, Cristiano Ronaldo reservou um cumprimento mais longo para Vincent Aboubakar, deixando-lhe algumas palavras em português. "O Noronha manda-te um abraço", disse o avançado luso, em português, provocando um sorriso no avançado ex-FC Porto.



Cristiano Ronaldo referiu-se a João Carlos Noronha, médico da Seleção Nacional que foi responsável pela operação feita a Aboubakar para debelar uma rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo, em 2018.