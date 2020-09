A carregar o vídeo ...

A Netflix divulgou as primeiras imagens do que vai ser o seu novo documentário The Playbook, que reúne treinadores célebres em várias modalidades desportivas. No futebol, o eleito foi o português José Mourinho. Um registo que promete chamar a atenção dos amantes do desporto. Estreia a 22 de Setembro. [Vídeo: Netflix]