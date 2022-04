A carregar o vídeo ...

O Real Madrid conquistou uma vitória suada em Sevilha (2-3) e, no final do encontro, a festa não se fez esperar no balneário. Curioso foi Alaba que não esqueceu um 'velho conhecido' na hora de festejar, repetindo o momento de festa em pleno Santiago Bernabéu, no jogo da Champions com o PSG. [Vídeo: Twitter]