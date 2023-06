O 'olá e adeus' a Enzo, as lágrimas de André Almeida e a previsão de Gonçalo Ramos sobre João Mário

A carregar o vídeo ...

O Benfica lança esta sexta-feira o quarto episódio da série 'Eu amo o Benfica' na plataforma Bplay e que conta a história da caminhada até à conquista do 38.º campeonato nacional das águias com imagens inéditas da época 2022/23. No 'capítulo' que vai estar disponível na íntegra a partir das 18 horas, os encarnados mostram a chegada e a partida de Enzo, as lágrimas de André Almeida no adeus à Luz e até uma previsão certeira de Gonçalo Ramos sobre João Mário...