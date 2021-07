A carregar o vídeo ...

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, começou os 'oitavos' da Taça Libertadores com um triunfo por 1-0 no Chile, diante do Universidad Católica. O único golo da partida foi marcado aos 42 minutos por Raphael Veiga, na cobrança de um penálti bastante polémico após intervenção do VAR. [Vídeo: Twitter]