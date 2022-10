O penálti defendido e golo do River Plate que deu o título ao... Boca Juniors

A carregar o vídeo ...

Parece algo improvável, especialmente tendo em conta a enorme rivalidade entre os dois clubes, mas aconteceu mesmo: o Boca Juniors sagrou-se campeão argentino graças ao River Plate, mercê da conjugação de resultados dos jogos desta noite. Quando arrancou a jornada, o Boca dependia só de si para ser campeão - tinha 1 ponto sobre o Racing -, mas o empate a 2 diante do Independiente e a igualdade entre River e Racing que se vivia aos 90' deixava tudo em suspenso. Um golo dos de Avellaneda mudava tudo e foi isso que esteve perto de acontecer, quando tiveram um penálti a favor. Contudo, num momento que mais parecia ter saído de um 'script' de Hollywood, Franco Armani defendeu a cobrança e, cinco minutos depois, Borja deu a vitória aos millonarios. Com isso, imagine-se, um golo do River Plate foi celebrado... pelo Boca Juniors! É a magia do futebol...