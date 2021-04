O penálti "escandaloso" que levou à condenação de um árbitro a uma pena de prisão

A carregar o vídeo ...

O penálti que a imprensa sérvia considerou "escandaloso", e que levou àa uma pena de 15 meses de prisão, aconteceu num jogo do Spartak Subotica (que ganhou por 2-0) com o Radnicki Nis, em 2018, em que estava em causa o apuramento para a Liga Europa. Veja as imagens e descortine o penálti. (Vídeo YouTube)