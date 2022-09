O polémico golo em fora de jogo do Rio Ave em Chaves que o VAR não viu

O Rio Ave evitou a derrota na deslocação a Chaves com um golo polémico em cima do minuto 90. No lance analisado pelo VAR é possível ver que o jogador dos vila-condenses que surge em posição legal não é Leonardo Ruiz, avançado colombiano que acabou por, efetivamente, marcar o 1-1 final fruto de um ressalto, mas sim Emmanuel Boateng que acabou por se fazer ao lance num primeiro momento. [: VSports]Na imagem abaixo, que não é possível ver-se no vídeo acima, pode confirmar a (errada) colocação das linhas do fora de jogo.