O polémico golo do Twente na Champions feminina que valeu queixa do Levante na UEFA

Polémica na Liga dos Campeões feminina. O Levante avançou com uma queixa formal à UEFA por comportamento antidesportivo das jogadoras do Twente, durante o encontro entre as duas equipas na meia-final da primeira eliminatória da competição. Em causa está uma jogada em que as espanholas interromperam para ser prestada assistência a uma atleta que estava no relvado com queixas. Na reposição, as jogadoras do Twente remataram para o meio-campo das adversárias e quando a bola se encaminhava para a grande área das holandesas, eis que a avançada Renate Jansen, perante a inércia da linha defensiva, acabou por tirar proveito do momento para fazer o 2-1 no marcador. Na altura, o Twente perdia por 2-0 e aquele seria o golo que viria a dar início à reviravolta no placard e acabar por ajudar a equipa a qualificar-se para a final da primeira eliminatória, deixando as espanholas pelo caminho. Veja como tudo aconteceu no vídeo acima.