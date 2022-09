O polémico penálti que deu o empate ao FC Porto no Estoril aos 90'+9: do fora de jogo ao castigo máximo

Aos 90'+4 do Estoril-FC Porto , Luís Godinho assinalou penálti a favor dos dragões, depois de consultar o VAR e perante pedidos de fora de jogo por parte dos canarinhos. Inicialmente foi mesmo assinalada posição irregular a vários jogadores portistas mas Danny Namaso, o futebolista que acaba por tocar de cabeça antes de Joãozinho desviar a bola com o braço, saiu de posição legal no entendimento de Luís Godinho. Taremi concretizou aos 90'+9 e fez o empate. Leia aqui a análise a este pelos especialistas Record