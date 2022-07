A carregar o vídeo ...

A estreia de Nuno Tavares pelo Marselha ficou marcada por um pormenor de qualidade do lateral-esquerdo português sobre o jovem Andrei Coubis. O defesa romeno do Milan, de apenas 18 anos, foi - como se diz na gíria popular - 'com muita sede ao pote' e acabou por ficar sem reação quando viu o túnel que sofreu do internacional sub-21 luso.