O pormenor de Francisco Conceição na estreia pelo Ajax que deixou os holandeses deliciados

Francisco Conceição somou ontem [domingo] os primeiros minutos oficiais pela equipa principal do Ajax, com o internacional sub-21 português a aproveitar os 30 minutos que esteve em campo para deixar os adeptos holandeses com água na boca. Em causa está uma receção espetacular que o extremo ex-FC Porto fez quando recebeu um passe longo desde a esquerda, um pormenor que entretanto foi partilhado pelo clube de Amesterdão nas redes sociais. [Vídeo: Ajax]