O Barcelona não foi, esta quarta-feira, além de um empate (1-1) frente ao UE Olot, mas Xavi, treinador dos catalães, não se pode queixar de não ter visto alguns pormenores de qualidade no decorrer do encontro, principalmente este de Pablo Torre. O médio, de apenas 19 anos, chegou aos blaugrana proveniente do Racing Santander e, na estreia pela equipa principal, fez... esta maldade.