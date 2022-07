A carregar o vídeo ...

"O primeiro dia de um novo desafio com a motivação e a vontade constantes de honrar o futebol". Foi desta forma que Carlos Carvalhal abordou o primeiro dia ao serviço do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. No arranque dos trabalhos estiveram também os portugueses Rúben Canedo, Adrien Silva e Fábio Martins.