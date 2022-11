O primeiro treino de Pedro Martins no Al Gharafa: «Chegar, ver e... treinar»

A carregar o vídeo ...

O treinador português Pedro Martins já conheceu o grupo que contará no Al Gharafa, do Qatar, a nova equipa orientada pelo três vezes campeão grego. O técnico luso conheceu o grupo à disposição e teve a possibilidade de contactar com a direção do emblema de Doha. "Chegar, ver e... treinar", escreveu Pedro Martins nas redes sociais.