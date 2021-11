O que a seleção italiana achava de Portugal durante o Euro'2020: «Têm 10 defesas...»

A carregar o vídeo ...

O documentário 'Sonho Azul: O Caminho Até Wembley' mostra-nos como foi o dia a dia da seleção italiana durante o Euro'2020, rumo à conquista do título europeu que lhe fugia desde 1968. Em dado momento, após o triunfo por 2-1 no prolongamento sobre a Áustria, é possível ver os jogadores italianos a tentarem adivinhar o seu próximo adversário na prova, neste caso as possibilidades centravam-se em Bélgica e Portugal, e a opinião de Insigne foi: "Portugal ou Bélgica? Têm dez defesas".



O conteúdo da conversa entre os jogadores:



Locatelli: Gallo [Andrea Belotti]! O que achas, Bélgica ou Portugal?

Andrea Belotti: Portugal.

Acerbi: Falso!

Donnarumma: Bélgica ou Portugal? É igual.

Insigne: Eles [Portugal] têm dez defesas.

Ciro Immobile: Defendem todos a partir de trás.

Insigne: Sim, mas a Bélgica também.

Ciro Immobile: A Bélgica também?

Insigne: Não, mas... Mas vê-se que a Bélgica fica desequilibrada quando passam a bola ao Lukaku, podes logo recomeçar.

Verratti: A Bélgica é mais previsível.

Insigne: Enquanto... Como se chamam? Portugal. Seguram a boa, são todos jogadores tecnicistas...