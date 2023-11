«O que é que isso tem a ver com o jogo de hoje?» A pergunta sobre João Mário que deixou Conceição incomodado

A carregar o vídeo ...

O técnico do FC Porto não gostou de ser confrontado com a declaração que fez sobre a chamada de João Mário à Seleção Nacional, na antevisão ao duelo com o Montalegre, para a Taça de Portugal. Recorde-se que o técnico referiu na altura que o lateral-direito regressou "um bocadinho a dormir" da seleção e que tinha que entender que tem um treinador "português e não espanhol", declarações que, inclusive, tiveram eco no país vizinho.