O brasileiro Marcos Serrato, dos sul-coreanos do Daegu, foi um dos azarados do dia, ao marcar um autogolo verdadeiramente insólito diante do Gangwon. Mas a verdade é que a culpa não tem de ser apenas do brasileiro, já que o guarda-redes Oh Seung-Hoon... também não fez boa figura.