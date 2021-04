A carregar o vídeo ...

Kevin Love protagonizou esta madrugada, no duelo com os Toronto Raptors, numa altura em que o jogo estava totalmente em aberto (os Cavs perdiam por 6 pontos, a 40 segundos do final do 3.º quarto), um lance que diz bem do seu estado de espírito na equipa de Cleveland. Ora veja bem... No final, para lá da sua atuação discreta, Love saiu derrotado por 112-96.