O que raio se passou aqui? Canadianos protagonizam o lance mais surreal do ano

Nem sabemos bem como descrever este lance e a verdade é que, já diz o ditado, há imagens que valem mais do que mil palavras... Tudo aconteceu este domingo, no duelo entre Valour e HFX Wanderers, do campeonato canadiano, quando num momento ofensivo William Akio, da equipa da casa, conseguiu a proeza de tirar da linha um golo feito. E aqui não é exagero algum: o golo estava mesmo feito! É verdade para crer! Menos mal que, no final, a sua equipa venceu por 1-0.