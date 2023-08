A carregar o vídeo ...

Nahuel Guzmán, guarda-redes do Tigres, protagonizou esta madrugada um dos momentos mais insólitos do ano. Diante do Vancouver Whitecaps, o guardião tirou da cartola um truque de magia para surpreender Andre-Pierre Gignac no momento de um penálti e, ao que parece, a tentativa de desestabilizar o adversário deu certo. No final, o Tigres avançou mesmo na Leagues Cup.