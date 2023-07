A carregar o vídeo ...

João Cancelo reencontrou os ex-companheiros do Bayern Munique esta quarta-feira, num particular realizado no Japão em que o Manchester City bateu a formação alemã, por. O defesa português, que jogou ao serviço dos bávaros, por empréstimo, na segunda metade da última época, cumprimentou os ex-companheiros antes do encontro. (Vídeo Bayern Munique/Twitter)