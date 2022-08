O reencontro entre Roger Schmidt e o árbitro que o tirou do sério em 2016

A carregar o vídeo ...

Estava prestes a iniciar-se o treino de adaptação do Benfica ao Stadion Miejski LKS, palco do jogo de amanhã com o Dínamo Kiev, quando Roger Schmidt se dirigiu à linha lateral e cumprimentou o árbitro do jogo, assim como restante equipa de arbitragem. Pazes feitas no reencontro entre o treinador encarnado e Felix Zwayer que, em 2016, tirou o timoneiro alemão do sério num Leverkusen-Borussia Dortmund - uma história que pode recordar aqui