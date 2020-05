O regresso de Ronaldo ao centro de treinos da Juventus após 72 dias

A carregar o vídeo ...

Após 72 dias ausente, Cristiano Ronaldo está de regresso ao centro de treinos da Juventus. O internacional português chegou esta terça-feira pouco depois das 9h20 da manhã, num jipe preto com vidros fumados, como mostram as imagens captadas pela 'Sportitalia'. Antes ainda de se juntar aos seus companheiros, Ronaldo terá de efetuar os testes e proceder a todos os protocolos, devido à pandemia do cornavírus.