O relato dos golos de Cristiano Ronaldo que emocionou Kátia Aveiro

Através das Histórias do Instagram (numa publicação entretanto removida, provavelmente por conta de direitos de autor), Kátia Aveiro destacou o relato do brasileiro Andre Henning dos dois golos de Cristiano Ronaldo diante da Irlanda. "Quando narras eu consigo emocionar-me", escreveu numa primeira publicação a irmã de CR7, que aproveitou para se render ao seu irmão.



"Por estas e por outras que eu amo o futebol e com todas as minhas forças este velhinho. Hoje estou chata, eu sei, mas não estou nem aí. Estou feliz que só Deus sabe. Gratidão a Deus e a ti Cristiano. Mano, obrigado pelas emoções que nos dás. És único".