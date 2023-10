A carregar o vídeo ...

O Barcelona sofreu a bom sofrer para conseguir um empate (2-2) em Granada, resultado que o fez cair para o 3.º lugar por troca com o Girona. Cancelo e Félix foram titulares, tendo este último visto um golo anulado nos descontos por fora de jogo de Ferran Torres, o que fez com que quem fazia o relato quase passasse mal... [relato RAC1, vídeo AS]