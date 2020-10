O resultado dos treinos extremos de The Rock: ator acaba com o rosto em sangue

A carregar o vídeo ...

O ator Dwayne Johnson, mais conhecido por 'The Rock', é uma figura conhecida pela sua dedicação extrema ao culto do corpo mas esta segunda-feira levou essa exigência a um nível extremo. Nas redes sociais, o ator partilhou um vídeo do resultado de um treino de ginásio, no qual surge com um corte no sobrolho e a sangrar do rosto, mas a verdade é que nem isso lhe tirou a boa disposição. "Não estamos aqui a brincar. Isto chama-se o Iron Paradise (paraíso do ferro) por alguma razão e as coisas às vezes tornam-se demasiado intensas. Peguei nas minhas correntes de 50 libras (22 quilos) para um 'drop set', acabei por levar com elas no rosto e precisar de pontos", atirou o antigo lutador do WWE, que em seguida explicou que esta parte de suturar... aconteceu depois do treino: "Prova o teu sangue, continua a treinar e trata dos pontos depois: são essas as regras da casa. E posso garantir que o meu sangue sabe a Teremana (tequilla), calos e ao tempero picante BlaMoan"