O resumo da goleada do Arsenal diante do Crystal Palace

Poucos dias depois do adeus à Liga Europa, às mãos do Sporting, o Arsenal voltou aos jogos do campeonato este domingo goleou o Crystal Palace, por 4-1. Os gunners, que ao intervalo já venciam por 2-0, seguem firmes na liderança da Premier League. Os golos foram marcados por Gabriel Martinelli, Bukayo Saka (que bisou) e Granit Xhaka. Pelo Palace o tento de honra foi apontado por Jeffrey Schlupp. Foi a 6.ª vitória seguida do Arsenal no campeonato.