O resumo da goleada que colocou o Borussia Dortmund no comando da Bundesliga

Com Raphael Guerreiro em grande plano, com um golo e duas assistências, o Borussia Dortmund assumiu provisoriamente a liderança da Bundesliga, mercê de uma goleada por 6-1 diante do Colónia. Com este resultado, o Borussia chega aos 53 pontos no comando da prova, aproveitando da melhor forma o deslize do Bayern Munique diante do Bayer Leverkusen.