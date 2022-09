O resumo de um eletrizante (e polémico) Benfica-Vizela

Naquele que foi o jogo mais desinspirado esta temporada, o Benfica consegue uma vitória arrancada a ferros com um penálti no último suspiro. A equipa de Roger Schmidt esteve quase sempre por cima, mas teve muitas dificuldades em desmontar a estratégia do Vizela e perdeu-se muitas vezes em remates de meia distância e cruzamentos pouco conseguidos. Numa reta final tumultuosa no Estádio da Luz, valeu ao Benfica uma mão de Diego Rosa a originar o penálti que mantém o registo 100% vitorioso das águias.