O resumo do Arouca-Gil Vicente: golos, casos e outros lances

O Arouca recebeu e venceu este sábado o Gil Vicenteem jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Betclic com Rafa Mújica em grande destaque. Aos 40 minutos os gilistas dispuseram de uma grande oportunidade para marcar depois de o árbitro ter assinalado penálti. No entanto. Pedro Tiba não conseguiu fazer o golo. Em cima do intervalo, a equipa da casa inaugurou o marcador por intermédio de Rafa Mújica (45’+1). Na segunda parte, o avançado espanhol (61’) aumentou a vantagem dos arouquenses e na reta final do encontro completou o hat trick e selou o resultado em 3-0. Veja todos os lances da partida.