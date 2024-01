O resumo do Arouca-Benfica: os golos, os casos e outros lances

O Benfica vence o Arouca por 3-0 e volta a ficar a 1 ponto do líder Sporting, no campeonato. Apesar da margem folgada no resultado, nem sempre o jogo foi fácil para os encarnados, que encontraram maior conforto na segunda parte. Na primeira, Rafa abriu as contas aos 39 depois de já ter visto 2 golos seus serem anulados. Alguns erros individuais na defesa benfiquista causaram sobressaltos e o Arouca também teve oportunidades para marcar. Mas, na segunda parte, o Benfica encontrou maior tranquilidade, aos 49’, devido a um golo de Kökçü após assistência de Rafa. Mais perto do fim, aos 85’, Musa fechou as contas com uma finalização repleta de classe após um cruzamento de Kökçü.