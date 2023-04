O resumo do Barcelona-At. Madrid: o golo, os casos e outros lances

A carregar o vídeo ...

Depois de três jogos sem triunfar - dois na Liga e um na Taça do Rei -, o Barcelona voltou a ganhar, batendo em casa o At. Madrid por 1-0. Bastou um golo de Ferran Torres, aos 44', que também serviu para colocar um ponto final numa incrível série dos colchoneros, que não perdiam desde 26 de janeiro (em todas as competições). Com estes 3 pontos, os catalães chegam aos 76 pontos, mais 11 do que o Real Madrid e agora com 16 para os colchoneros. (vídeo: ELEVEN)