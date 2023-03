O resumo do Barcelona-Valencia: o golo, os lances e casos do jogo

A carregar o vídeo ...

Um golo de Raphinha (15') garantiu uma vitória suada ao Barcelona diante do Valencia, num jogo em que os catalães ainda desperdiçaram um penálti no segundo tempo (Ferran Torres atirou ao poste) e pouco antes de ficarem reduzidos a dez jogadores, após Ronald Araújo ver vermelho direto (59'). Mesmo assim, a equipa de Xavi Hernández - que hoje não se sentou no banco por castigo - segurou a vantagem e regressa assim às vitórias na Liga espanhola. Este resultado permite aos catalães reforçar a liderança com 62 pontos, mais dez do que o Real Madrid, que só joga mais logo frente ao Betis. Já o Valencia segue em lugar de despromoção (19.º) com 23 pontos.