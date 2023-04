O resumo do Bayern Munique-Man. City: os golos, os casos e outros lances

A carregar o vídeo ...

O Manchester City empatou a um golo com o Bayern, em Munique, e garantiu o apuramento para as 'meias' da Liga dos Campeões, onde vai encontrar o Real Madrid. Os citizens - com Rúben Dias e Bernardo Silva titulares - chegaram à Baviera com uma vantagem de três golos, fruto do triunfo (3-0) na 1.ª mão, e até podiam ter aumentado a vantagem na eliminatória ainda no primeiro tempo, mas Haaland atirou para a bancada na conversão de um penálti (36'). O avançado norueguês redimiu-se já na 2.ª parte e inaugurou o marcador, num lance em que Upamecano escorrega e o deixa na cara de Sommer (57'). Já perto do final, e já sem o titular João Cancelo em campo, o Bayern chegou ao golo de honra na eliminatória, através de um penálti convertido por Kimmich (83'). O Manchester City garante assim um lugar nas 'meias' da Champions, com um agregado de 4-1 na eliminatória, e vai reeditar com o Real Madrid uma das meias-finais do ano passado, na qual os merengues acabaram por levar a melhor e venceram mesmo a Liga dos Campeões.