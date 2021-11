O resumo do Belenenses SAD-Benfica (0-7), um jogo que ficará para a história pela negativa

O Benfica venceu o Belenenses SAD no Jamor por 7-0, num encontro da 12.ª jornada da Liga Bwin. Um encontro que ficará para a história mas pela negativa: os azuis começaram com 9 jogadores, devido a um surto de Covid-19, voltaram para a 2.ª parte com apenas 7 e, mal começou o segundo tempo, um futebolista caiu ao relvado, ficando a equipa com apenas 6. Assim sendo, jogo terminado...