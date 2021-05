O resumo do Benfica-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

Benfica e FC Porto terminaram o clássico com um empate a uma bola. Depois de Everton respondeu Uribe, numa partida com ascendente azul e branco, com os encarnados a espreitarem sempre o contra-ataque. Os instantes finais foram frenéticos e Pizzi marcou mesmo aos 90'+2, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. Isto segundos depois de Taarabt ter atirado ao ferro. Assim, o Sporting ficou a dois pontos do título e FC Porto e Benfica continuam separados por 4 pontos.