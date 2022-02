O resumo do Benfica-Gil Vicente: os golos, os casos e outros lances

O Gil Vicente vence o Benfica, na Luz, por 2-1! Os gilistas abriram o marcador logo aos 11’, por Samuel Lino, na sequência de uma transição ofensiva a partir do lado esquerdo e poucos minutos depois de um lance polémico na área do Gil, em que Otamendi introduziu a bola dentro da baliza, mas com Artur Soares Dias a apitar instantes antes devido a uma falta de Vertonghen. Os visitantes mostraram-se sempre confortáveis e chegaram ao segundo golo na segunda parte, por Aburjania, aos 64’. Gonçalo Ramos reduziu aos 89’, de cabeça, num jogo marcado por muitos protestos dos adeptos do Benfica.