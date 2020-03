O resumo do Benfica-Moreirense: golos, casos e outros lances

O Benfica perdeu a liderança do campeonato depois de empatar (1-1) frente ao Moreirense. Após uma primeira parte recheada de oportunidades desperdiçadas por parte dos encarnados, o Benfica dispôs de um penálti no início da 2ª parte. Chamado à marcação, Pizzi atirou ao lado. Aos 67', Fábio Abreu apareceu nas costas de Ferro para fazer o primeiro. Já nos descontos, Cervi ganhou um penálti e Pizzi falhou o penálti... mas marcou na recarga. O Benfica perdeu a liderança que tinha desde a jornada 9. Soma agora 58 pontos, menos um do que o FC Porto.