O resumo do Benfica-Sporting: os golos, os casos e outros lances

O Sporting venceu o Benfica na Luz por 3-1 num jogo dominado pelos leões, que seguem no topo com o FC Porto. A formação de Rúben Amorim abriu o marcador logo aos 8’ por Sarabia após um passe de Pote. Apesar da maior posse das águias, os leões tiveram quase sempre o jogo controlado e na segunda parte chegaram ao 2-0. Paulinho, aos 62’, surgiu desmarcado, picou a bola com Vlachodimos na sua frente e deu maior conforto aos visitantes. Matheus Nunes, aos 68’, deixou a vitória praticamente fechada também depois de surgir isolado após um passe de Esgaio. Já nos descontos Pizzi reduziu, mas de pouco valeu ao Benfica, que está agora a quatro pontos da liderança.