O resumo do Benfica-V. Guimarães: os golos, os casos e outros lances

A águia abriu portas para a receção ao V. Guimarães e não tardou em colocar-se à vontade. À passagem do minuto 13, Gonçalo Ramos deu a primeira alegria aos quase 60 mil adeptos nas bancadas, num final de dia que se revelaria tranquilo. Isto porque os encarnados foram para o descanso a vencer por 3-0, com um bis de João Mário. E no segundo tempo, a história pouco ou nada mudou: as águias foram sempre superiores e chegariam mesmo à mão cheia. Depois de um auto golo de Dani Silva, e de o V. Guimarães ter reduzido, António Silva ainda fez o quinto. Vitória sem espinhas dos homens de Roger Schmidt, na 25ª jornada da Liga.