O resumo do Boavista-Benfica: os golos, os casos e outros lances

O Benfica venceu com justiça e mantém o registo 100% vitorioso esta época. Apesar do resultado dilatado, o jogo obrigou os homens de Roger Schmidt a muito trabalho, sobretudo no início de cada parte. Ainda assim, os benfiquistas acabaram sempre por se superiorizar e controlar o jogo. O segundo golo de João Mário apareceu numa fase decisiva da partida, numa altura em que o Boavista crescia e ia somando algumas oportunidades junto da baliza de Vlachodimos. Nos últimos minutos, coube ao Benfica gerir o jogo e carimbar a terceira vitória no campeonato. Para os encarnados, segue-se o jogo em atraso frente ao Paços de Ferreira, já na terça-feira.