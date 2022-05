O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, empatou este domingo a um golo na receção ao Juventude, em jogo da quarta jornada do Brasileirão. Este resultado deixa provisoriamente o Botafogo no 11.º lugar do campeonato brasileiro, com cinco pontos, enquanto o Juventude segue em 19.º e penúltimo, com apenas dois. Veja o resumo do jogo. [Vídeo: One Football]