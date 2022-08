O resumo do Casa Pia-Benfica: o golo, os casos e outros lances

O Benfica derrotou o Casa Pia e soma a segunda vitória na Liga Bwin. Um golo solitário de Gonçalo Ramos acabou por garantir os três pontos para as águias, numa segunda parte frenética, sobretudo nos primeiros 20 minutos deste período. Ambas as equipas tentaram aproveitar os espaços para criar perigo, mas o ataque de ambas as equipas foi bastantes vezes inconsequente. Destaque para o algarvio que se antecipou a João Nunes e fez o 1-0. Nesta partida, refere-se ainda duas dores de cabeça para Schmidt: Grimaldo saiu lesionado e Otamendi foi expulso e vai falhar a receção ao Boavista.