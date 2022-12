O resumo do Chaves-Famalicão: os golos, os casos e outros lances

O Famalicão bateu esta sexta-feira o Chaves por 2-0, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que Jhonder Cádiz (18') e Iván Jaime (53') a marcarem os dois golos da tarde. Na primeira parte, Jô falhou uma grande penalidade (45'+1) que deixaria as duas equipas empatadas na ida para os balneários. Com este triunfo, o Famalicão passa a somar 14 pontos e dá um salto na tabela classificativa (de 16.º para 14.º), enquanto que o Chaves segue no 9.º posto, com os mesmos 19 pontos.