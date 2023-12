O resumo do do Benfica-AVS SAD: os golos, os casos e outros lances

O Benfica cumpre e confirma presença na final four da Allianz Cup com triunfo sobre o AVS SAD (4-1). A equipa da 2.ª Liga (que tinha de ganhar por 2 ou mais de diferença) ainda assustou as hostes encarnadas quando ganhou vantagem ao minuto 21 num grande remate de John Mercado. O Benfica, que dominou sempre a partida e teve inúmeras oportunidades de golo, ainda que com momentos de menor controlo, conseguiu virar o resultado ainda antes do intervalo, através de Di María (31’) e João Mário (44’). Na 2ª parte as águias controlaram mas ampliaram a diferença, primeiro com um belo chapéu de Tiago Gouveia e depois num autogolo de Anthony Correia (68’). Nota para a exibição personalizada do AVS SAD, que cai de pé nesta Allianz Cup. Já o Benfica garante o bilhete para final four de Leiria no final de janeiro e já sabe que vai defrontar o Estoril nas 'meias'.