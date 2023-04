Seis golos e emoção até final: o resumo do eletrizante Arsenal-Southampton

A carregar o vídeo ...

O Arsenal saiu do jogo com o Southampton com um desapontante empate, mas a verdade é que, analisadas as coisas, o ponto conquistado sabe a vitória. É que, ao cinco minutos final, os gunners perdiam por 3-1 e, com dois golos em dois minutos, salvaram pelo menos o ponto. Com este resultado, o Arsenal chega aos 75 pontos, ampliando para 5 a vantagem sobre o Man. City... que ainda tem dois jogos para disputar. Por isso, balanço feito, os citizens apenas dependem de si para ser campeões...